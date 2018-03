Zetel CU Amsterdam nog „ongekend spannend

Of de ChristenUnie in Amsterdam een zetel haalt, is nog onzeker. De SGP haalt in elk geval geen zetel in de hoofdstad.

CU-lijsttrekker Don Ceder was woensdagavond met andere CU-kandidaten en het campagneteam bijeen ”in een café van een van onze kandidaten. De sfeer is goed. We hebben gedaan wat we konden. Daar ben ik ontzettend trots op.”

„Bij de voorlopige Amsterdamse uitslag staan we op een historische zetel. Fantastisch natuurlijk!.. maar het blijft ongekend spannend. Mogelijk vrijdag pas definitief uitsluitsel”, aldus Ceder donderdagochtend.

In 2014 kwam de CU in Amsterdam 162 stemmen tekort voor een zetel.

Bij de voorlopige Amsterdamse uitslag staan we op een historische zetel. Fantastisch natuurlijk!.. maar het blijft ongekend spannend. Mogelijk vrijdag pas definitief uitsluitsel. Iedereen bedankt voor de steun en stemmen. De ChristenUnie is er in ieder geval klaar voor. pic.twitter.com/S9veDVAPc3 — Don Ceder (@DonCeder) 22 maart 2018

In 2014 deed de SGP niet mee. Hoeveel stemmen de staatkundig-gereformeerde partij in de hoofdstad woensdag ruwweg heeft binnengehaald, is nog niet bekend. „We vallen onder de categorie overig, van partijen die volgens de peiling geen zetel halen”, zegt lijsttrekker Paula Schot.