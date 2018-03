„Zet Europol op moord Slowaakse journalist”

Om de maffia-achtige moord op de Slowaakse journalist Jan Kuciak op te lossen, moet het land nauw samenwerken met Europol. Ook moet het land meewerken met onderzoek van het Europese antifraudeagentschap OLAF naar mogelijk misbruik van EU-landbouwsubsidies.

Die oproep deed de Europese Commissie woensdag. „Iedereen is in diepe shock. Een onafhankelijk en diepgaand onderzoek is een topprioriteit. Europol staat klaar om te helpen. We moedigen de autoriteiten aan daar zo snel mogelijk gebruik van te maken”, zei EU-commissaris Julian King (Veiligheid) in het Europees Parlement.

Een parlementsdelegatie die Slowakije vorige week bezocht doet soortgelijke aanbevelingen. D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld reisde mee. Zij pleitte voor een sterke rol van Europol. „Niet als technische experts, maar met volledige toegang tot de dossiers.” De politica schetste een beeld van een „parallelle realiteit van corruptie, fraude en georganiseerde internationale misdaad” in Slowakije.

Kuciak (27) deed onderzoek naar banden tussen Italiaanse maffia en regeringskringen, waarbij EU-geld zou zijn misbruikt. Hij werd eind februari samen met zijn vriendin doodgeschoten. Er zijn zeven Italianen opgepakt, maar die zijn wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten.

Slowaken zijn uit protest tegen de moord massaal de straat op gegaan. De Slowaakse premier Fico heeft 1 miljoen euro uitgeloofd voor de tip die leidt naar de daders. Zijn vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Kaliňák stapte deze week op na kritiek dat hij geen onafhankelijk onderzoek kon garanderen. Evengoed wankelt de regering nog.