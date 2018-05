Zes landen voor EU-hof om vuile lucht

De Europese Commissie sleept zes EU-regeringen voor het Europees Hof van Justitie vanwege de ondermaatse luchtkwaliteit in hun land. Duitsland, Frankrijk, Italië, Hongarije, Roemenië en Groot-Brittannië doen volgens Brussel al jaren te weinig om de uitstoot van levensbedreigende stoffen als stikstofdioxide en fijnstof terug te dringen tot de wettelijke limieten. Spanje, Tsjechië en Slowakije ontsnappen voorlopig aan een rechtszaak.

EU-commissaris Karmenu Vella (Milieu) had eind januari de milieuministers van de negen landen in Brussel op het matje geroepen. Hij stelde hun een ultimatum om snel effectieve actieplannen in te dienen om de vieze lucht aan te pakken. Voorstellen die daarop zijn ingediend zijn in zes gevallen onvoldoende, meent Vella. Hij vreest dat zonder juridische stappen de EU nog jarenlang met falend beleid in die landen blijft zitten. „Ik ben ervan overtuigd dat het besluit van vandaag zal leiden tot veel snellere verbeteringen voor de burger.”

De commissie had al procedures in gang gezet wegens inbreuken op de EU-wetgeving, maar met het ultimatum hoopte Vella de laatste stap, naar het EU-hof, te voorkomen omdat uitspraak jaren op zich kan laten wachten. De Europese koepel van milieuorganisaties EEB is blij met het besluit. „De Europese wetten voor luchtkwaliteit worden op continentale schaal geschonden.”

Brussel gaf ook nieuwe waarschuwingen aan Duitsland, Italië, Groot-Brittannië en Luxemburg, omdat die te weinig actie ondernemen tegen dieselauto’s met ‘sjoemelsoftware’, waardoor de uitstoot hoger is dan was voorgespiegeld. Ze krijgen een aanmaning omdat ze de zogeheten typegoedkeuringsregels van voertuigen hebben overtreden. „Autoproducenten die de wet blijven minachten, moeten de gevolgen van hun fouten dragen”, aldus EU-commissaris Elzbieta Bienkowska (Industrie).