Zenuwgasaanval baart NAVO en EU zorgen

De NAVO is erg bezorgd over de vergiftiging van de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter en heeft contact met de Britse autoriteiten over de kwestie. „Het gebruik van welk zenuwgas dan ook is afschuwelijk en volstrekt onaanvaardbaar”, zegt het bondgenootschap in een gemailde verklaring.

Het Verenigd Koninkrijk heeft geconcludeerd dat Skripal en zijn dochter zijn vergiftigd met een zenuwgas met een militair karakter. Premier Theresa May heeft gezegd dat Rusland er zeer waarschijnlijk achter zit. Als Moskou geen geloofwaardige verklaring geeft, volgen maatregelen tegen Rusland. „Het incident is van groot belang voor de NAVO”, aldus de verklaring.

Ook de Europese Commissie steunt Londen. Vicevoorzitter Valdis Dombrovskis zei dinsdag erg bezorgd te zijn. „Het Verenigd Koninkrijk kan op solidariteit van de EU rekenen.” Zijn collega Frans Timmermans liet zich in soortgelijke bewoordingen uit.

Timmermans riep dinsdag in het Europese Parlement in Straatsburg de 27 andere lidstaten op „onwrikbare solidariteit” te tonen met de Britten. Hij sprak van een „collectieve Europese verantwoordelijkheid”. De verantwoordelijken mogen hun straf niet ontlopen, aldus de Nederlander.

Vanuit het parlement werd steun uitgesproken voor de Britse premier. „Onaanvaardbaar. Dit moet consequenties hebben”, zei Marietje Schaake (D66). De Belgische oud-premier Guy Verhofstadt vindt dat de regeringsleiders de aanval volgende week op hun top in Brussel moeten bespreken. „We hebben een gezamenlijk Europees antwoord nodig op deze misdaad”, zei de voorzitter van de liberale fractie.