Zelfde loon voor truckers in ander EU-land

Vrachtwagenchauffeurs die minstens drie dagen per maand in een EU-land werken waar het salaris hoger is dan in hun thuisland, hebben recht op datzelfde hogere loon. De chauffeurs moeten via hun tachograaf aangeven wanneer ze de grens zijn overgegaan. Ook hebben ze tijdens hun internationale ritten recht op wekelijke rusttijden buiten de cabine in „een behoorlijke accommodatie.”

Dat stelt de Europese Commissie woensdag bij de presentatie van nieuwe voorstellen voor het wegtransport. „Wij gaan uit van het principe gelijk loon voor hetzelfde werk op dezelfde plaats”, zei EU-commissaris Marianne Thyssen (Werk en Sociale Zaken). „Internationale chauffeurs zullen met minder stress en vermoeidheid te maken krijgen.”

Ook mogen chauffeurs in aansluiting op een buitenlandse rit zoveel binnenlandse ritten maken als ze willen in een periode van vijf dagen. Nu is cabotage (het vervoeren van goederen of passagiers tussen twee punten in hetzelfde land door een bedrijf uit een ander land) in de EU beperkt tot drie leveringen binnen zeven dagen.