Zeeuwse SGP verliest zetel, maar is dankbaar

De SGP verloor in Zeeland een zetel bij de provinciale verkiezingen en kwam uit op vijf zetels. Toch is lijsttrekker Harry van der Maas „heel erg blij en dankbaar.”

De SGP boekte zo’n duizend stemmen winst ten opzichte van 2015. Meer dan 20.000 Zeeuwen stemden woensdag op de partij.

„Meer stemmen dan ooit”, weet Van der Maas donderdag te melden. „In alle Zeeuwse gemeenten hebben we stemmenwinst geboekt in vergelijking met vier jaar geleden. Ik denk dat ook mensen van buiten onze traditionele achterban op ons hebben gestemd.” De SGP won bijvoorbeeld ook stemmen in Vlissingen, waar weinig mensen uit de gereformeerde gezindte wonen.

Van der Maas, de afgelopen vier jaar gedeputeerde, denkt dat het realiseren van Campus Zeeland, een onderwijsproject waar bedrijven en scholen aan meewerken, de SGP stemmenwinst heeft bezorgd. „Zeeuwen zien dat wij daar een belangrijke bijdrage aan hebben geleverd.”

De SGP won in 2015 twee zetels bij de verkiezingen; het ging van vier naar zes. De stemmen op de SGP waren goed voor 5,09 zetel, maar door een lijstverbinding met CU gaf dat toch recht op zes zetels. De opkomst in Zeeland was woensdag 59,2 procent, 7 procent hoger dan vier jaar geleden. Dat kost de Zeeuwse SGP een zetel.

Forum voor Democratie won woensdag vijf Statenzetels. Van der Maas is benieuwd hoe de partij te werk zal gaan. „Ik heb in de campagne geen FVD’er gesproken en ze hebben geen verkiezingsprogramma. We wachten het af.”