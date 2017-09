Zalm: eigen risico in 2018 toch niet hoger

Het eigen risico in de zorg wordt komend jaar toch niet verhoogd. De partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet willen nog snel de wet veranderen om dat mogelijk te maken, heeft informateur Gerrit Zalm de Tweede Kamer laten weten.

De Kamer had eerder op de dag gevraagd om uitsluitsel van de onderhandelende partijen. Woensdagavond houdt de Kamer een debat over het eigen risico. Dat staat nu nog op 385 euro, maar zou volgend jaar stijgen naar 400 euro. Dat was dinsdag op Prinsjesdag nog bekendgemaakt door het huidige kabinet.

Nu VVD, CDA, D66 en ChristenUnie verhoging van het eigen risico willen voorkomen, is haast geboden. Ze moeten voor 1 oktober de wet wijzigen, zodat zorgverzekeraars de veranderingen kunnen verwerken in hun premies. De vier partijen vragen minister Edith Schippers van Volksgezondheid dan ook om een spoedprocedure in gang te zetten.

Veel partijen pleitten in de verkiezingscampagne voor een verlaging of afschaffing van het eigen risico. Onder hen ook CDA en ChristenUnie. Geen enkele partij bepleitte een verhoging, maar die leek toch zijn beslag te krijgen doordat het eigen risico automatisch stijgt als de gezondheidszorg duurder wordt.

Het kwartet dat werkt aan een nieuw kabinet hield ingrijpen in het eigen risico tot dusver tegen omdat het die kwestie aan de onderhandelingstafel wilde afhandelen.