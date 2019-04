WW-export toch in het Europees Parlement

Het pakket maatregelen om de socialezekerheidsstelsels in de EU beter op elkaar af te stemmen wordt deze week toch door het Europees Parlement behandeld. Over het dossier, waar de in Nederland omstreden verruiming van de WW-export deel van is, wordt woensdagmorgen gedebatteerd. Donderdag stemt het parlement erover.

De kwestie is op de agenda gezet op verzoek van de sociaaldemocraten. Er was eigenlijk al een akkoord over de maatregelen tussen het parlement en de lidstaten, maar vorige maand bleek ineens dat in totaal elf lidstaten te grote bezwaren hebben. Daarop werden de onderhandelingen afgeblazen.Zij willen duidelijk maken hoeveel belang het parlement hecht aan toegang van werknemers in de EU tot sociale zekerheid.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zei eerder bezorgd te zijn over de „verkeerde prikkels” die zouden uitgaan van de nieuwe regels voor de WW-export. Goedkeuring zou betekenen dat een arbeidsmigrant die in een ander EU-land na minstens een maand werken onvrijwillig werkloos wordt, zijn of haar WW zes maanden mag meenemen naar eigen land als er voldoende arbeidsverleden is opgebouwd. In de huidige regeling is dat na één dag werken met recht op drie maanden WW-export.