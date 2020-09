De wrakstukken van de NH90-helikopter van de marine die medio juli in zee bij Aruba crashte zijn overgebracht naar Vliegbasis Gilze-Rijen. Daar worden ze volgens het ministerie van Defensie onderzocht door de Inspectie Veiligheid Defensie.

De toedracht van de crash is nog steeds onduidelijk. Het is onwaarschijnlijk dat het door een technisch of mechanisch mankement werd veroorzaakt, bleek uit een eerste onderzoek. Twee van de vier inzittenden kwamen om het leven.