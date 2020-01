„Woord religie op klimaat plakken te gemakkelijk”

De strijd tegen klimaatverandering krijgt soms religieuze trekjes. Alsof de mens als een legendarische Atlas de wereld op zijn schouders moet nemen.

„Tegelijk betekent dat niet dat we de feiten over klimaatverandering naast ons neer moeten leggen”, zei Gert-Jan Segers vrijdagavond tijdens een huiskamergesprek van het Wetenschappelijke Instituut van de CU.

Tijdens de bijeenkomst in Utrecht –de laatste van een serie– ging de CU-partijleider in een ontspannen setting in gesprek met Henri Bontenbal, energie-expert bij netbeheerder Stedin, en het publiek in de zaal. Centraal stond de vraag: is de strijd tegen klimaatverandering niet doorgeslagen?

Boer Teunis Bultman trapte de avond af met een kritische noot over duurzaamheid. „Ik heb het gevoel dat tegenwoordig de natuur soms te zwaar weegt. We moeten de juiste verhouding weer vinden.” Hij pleitte voor een gezonde balans tussen mens en natuur en riep op naar verbinding te zoeken en de wijsheid van God te verwachten.

Segers stemde met die oproep van harte in. Hij zei dat klimaat religieus kan worden. „Namelijk als je er een wereldbeeld op nahoudt waarin de aarde ooit ongerept was en de vreselijke Westerse mens dat heeft verwoest. Vervolgens moeten wij als mens verlossing realiseren.”

CDA’er Bontenbal vond dat het woordje religie veel te gemakkelijk ergens aan vast geplakt wordt. „Mensen die dat doen, bedoelen dat doorgaans negatief. Op die manier kun je op heel veel dingen waar je het niet eens bent de aanduiding religie plakken. We leggen veel nadruk op gezondheid: gezondheidsreligie. We willen drie keer per jaar op vliegvakantie, ook religie. Twitteren? Kan ook religie worden. Daarmee moet je niet de urgentie van het probleem proberen onderuit te halen.”

Segers wil in het debat een nuchtere afweging maken. „Hoe staat de schepping ervoor? Ik kan niet anders dan de wetenschappers serieus nemen. Er is zo’n brede consensus, zo indringend en zoveel bewijsmateriaal. We hebben maar één wereld. En twee opties: of niet veel doen, of proberen het goede te doen voor elkaar, voor de schepping.”