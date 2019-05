Wolvin Naya is hoogzwanger

De jonge wolvin Naya die ruim een jaar geleden in Belgisch Limburg is neergestreken, is hoogzwanger. Dat melden het Agentschap Natuur en Bos en het Vlaamse Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Op beelden is de uit Duitsland afkomstige wolvin met een hele bolle buik te zien. Experts vermoeden dat ze al een van de komende dagen welpjes zal krijgen.

Het zou de eerste worp zijn van Naya, die in augustus vorig jaar gezelschap kreeg van een mannetjeswolf die August is gedoopt. Normaal gesproken worden er drie of vier wolfjes geboren. Naya en August zullen zich volgens deskundigen nu nestelen op een afgelegen beschutte plaats, waar de welpjes worden geboren en August voor het eten zal zorgen.

Beide wolven zijn vanuit Duitsland door Drenthe, Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant afgezakt naar Belgisch Limburg. Het zijn de eerste wolven die zich in het wild in België hebben gevestigd.