Wolters nieuwe NAVO-commandant Europa

De Amerikaanse luchtmachtgeneraal Tod Wolters neemt vrijdag het stokje over van Curtis Scaparrotti als bevelhebber van de NAVO-troepen in Europa. De overdracht vindt vrijdag plaats in het militaire hoofdkwartier (SHAPE) in het Belgische Bergen.

Secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de militaire alliantie woont de ceremonie bij. De afspraak is dat de politieke leiding van de NAVO in handen is van een Europeaan en de hoogste militair uit de Verenigde Staten komt.

De 63-jarige Scaparrotti, sinds 2016 Supreme Allied Commander Europe (SACOER), gaat met pensioen. Wolters (58) gaat net als zijn voorganger ook het Amerikaanse commando in Europa leiden. Hij nam donderdag de fakkel over tijdens een ceremonie op een kazerne in Stuttgart.