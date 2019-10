Wolswinkel vindt royement „heel jammer”

Sebastiaan Wolswinkel vindt het „heel jammer” dat hij uit de Partij voor de Dieren (PvdD) is gezet. Het partijbestuur royeerde hem eerder op de dag en daarmee was hij per direct voorzitter af. „Ik wist niet dat dit mogelijk was”, laat hij in een reactie aan het ANP weten.

Hij kreeg dinsdag tijdens een vergadering van het partijbestuur te horen dat hem het lidmaatschap werd ontnomen. De 25-jarige Wolswinkel weet nog niet of hij in beroep gaat tegen het besluit. „Het perspectief van het bestuur begrijp ik, maar hun analyse dat het schadelijk is wat ik doe deel ik niet”, aldus Wolswinkel.

Hij roept al langer op tot meer interne discussie over de koers van de partij. „Dat zou op de lange termijn positieve gevolgen hebben voor de partij.” Hij neemt het partijbestuur niets kwalijk, zegt hij.

Het partijbestuur liet in een verklaring weten Wolswinkel uit de partij te hebben gezet omdat hij „de afgelopen maanden stelselmatig bestuursbesluiten naast zich neerlegde en de partij meermaals in de media beschadigde door onder andere zijn persoonlijke opvattingen te uiten”.