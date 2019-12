Woede over trage reactie recht op huurtoeslag

De Tweede Kamer is woedend dat het kabinet er zo lang over doet duidelijkheid te verschaffen over een uitspraak van de Raad van State over het recht op huurtoeslag. Ook Kamervoorzitter Khadija Arib wil dat het kabinet opschiet. Ze maande minister Stientje van Veldhoven (Wonen) dinsdag nog deze week helderheid te scheppen. Van Veldhoven beloofde daarop „haar best te doen”.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt toonde zich in het wekelijkse mondeling vragenuurtje van de Kamer zeer geïrriteerd dat hij nog steeds geen antwoorden heeft op Kamervragen die hij weken terug over de kwestie stelde. De Raad van State bepaalde afgelopen zomer dat huurders in bepaalde gevallen na een inkomensstijging tot boven de huurtoeslaggrens toch aanspraak kunnen maken op huurtoeslag. Omtzigt wil onder meer weten hoe het kabinet zich opstelt en hoeveel huurders gedupeerd zijn.

Hij kreeg bijval van onder meer PvdA, SP en DENK. DENK-Kamerlid Farid Azarkan noemde de houding van Van Veldhoven „onbestaanbaar”. De schriftelijke vragen van Omtzigt waren ook gesteld aan staatssecretaris Menno Snel (Financiën), die vorig week in een Kamerdebat over de kinderopvangtoeslag harde kritiek kreeg.