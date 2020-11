Woede in Kamer over overlastgevende groepen asielzoekers

De aanhoudende overlast van kleine groepen asielzoekers binnen en buiten de opvanglocaties, leidt tot woede in de Tweede Kamer. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) heeft allerlei maatregelen getroffen om dat tegen te gaan en de daders aan te pakken, maar volgens de Kamer geven gemeenten aan dat overlastgevende en criminele activiteiten gewoon doorgaan. Vooral omwonenden, winkeliers, medewerkers van openbaar vervoer en van de asielketen zijn de dupe, beaamde Broekers.

Ze vindt het onaanvaardbaar en slecht voor het draagvlak van het asielbeleid, zei ze tijdens de begrotingsbehandeling. Broekers wees erop dat er ruim zeventig maatregelen zijn getroffen en afspraken gemaakt om deze asielzoekers, veelal uit veilige landen, „hard aan te pakken”. Zo kunnen ze in aparte en versoberde opvang worden gezet en wordt hun aanvraag versneld afgewezen. Zogeheten ketenmariniers moeten bij de aanpak zorgen voor een goede samenwerking tussen de opvanglocaties, politie, Openbaar Ministerie, gemeenten en de immigratie- en naturalisatiedienst.

Volgens de PVV hebben deze „geitenwollensokkenambtenaren” geen effect. De partij pleit voor sancties tegen Marokko als ze hun eigen onderdanen niet meteen terugnemen. Ook CDA-Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg is het helemaal zat. Ze wees op de Brabantse gemeente Overloon, waar mensen zich onveilig voelen door overlastgevers. Volgens haar levert overleg niks op en „rausen ze de volgende dag weer door de dorpen heen. Het is symptoombestrijding, er gebeurt niks, vinden mensen daar”. Ze wil urgentie bij het kabinet en dat de betrokkenen „bij kop en kont worden opgepakt en ze net zo lang worden vastgehouden tot ze het land uit worden geknikkerd”.

Volgens Broekers kunnen mensen echter niet zomaar zo lang worden vastgezet. Daarom is aparte opvang geregeld om ze tijdelijk te isoleren. Bij criminele activiteiten volgt aangifte. Ze zal de kwestie in Europees verband proberen aan te scherpen, omdat deze groepen steeds doorreizen naar het volgende land als het ze te lastig wordt. Terugkeer voor uitgeprocedeerden is volgens de staatssecretaris voor alle landen heel moeilijk te realiseren, omdat thuislanden vaak weigeren mensen terug te nemen. Nederland doet het daarmee volgens Broekers niet slecht en staat in de top vijf van landen met de beste terugkeerresultaten.