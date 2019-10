WODC-klokkenluider: ik werd afgeluisterd

De klokkenluider in de zogenoemde WODC-affaire, Marianne van Ooyen, is maandenlang afgeluisterd door de Rijksrecherche. Dat zegt zij in een interview met NRC.

De inmiddels gepensioneerde Van Ooyen trok aan de bel over politieke beïnvloeding van onderzoek door het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum. Ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid oefenden druk uit op het WODC om onwelgevallige conclusies aangepast te krijgen.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) prees Van Ooyen eerder publiekelijk voor haar handelen. Hij deed in juni echter ook aangifte tegen medewerkers die mogelijk gelekt hebben in de affaire. Daarbij benadrukte hij wel dat het lekken buiten medeweten van Van Ooyen gebeurde.

In dat onderzoek is Van Ooyen afgeluisterd. „Ik viel van mijn stoel”, zegt ze in het interview over het moment dat ondervragers van de Rijksrecherche haar vertelden over het aftappen.

Volgens Nieuwsuur, dat dinsdag ook over de kwestie berichtte, is niet alleen Van Ooyen getapt. Ook een ambtenaar van het ministerie en een rechter die vroeger werkte als vertrouwenspersoon op het ministerie zijn afgeluisterd, aldus Nieuwsuur.

Het Openbaar Ministerie was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar.

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken vindt het „schandelijk” dat Van Ooyen is afgeluisterd. Niels van de Berge (GroenLinks) noemt het „bizar”. VVD’er Jeroen van Wijngaarden vindt dat de onthulling „om tekst en uitleg van de minister vraagt”.