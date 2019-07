‘Witwassen is structureel probleem in EU’

Europese banken voldoen nog steeds niet aan alle EU-wetgeving tegen witwassen en financiering van terrorisme. „We hebben een structureel probleem bij het voorkomen dat het financiële systeem in de EU wordt gebruikt voor onwettige doeleinden. Dit probleem moet worden opgelost, en hoe eerder hoe beter”, zei EU-commissaris Valdis Dombrovskis (Financiële Stabiliteit) in Brussel.

Het schort bij banken aan risicobeoordelingen, achtergrondonderzoek naar klanten en het rapporteren van verdachte transacties en activiteiten, maar ook aan de controle door de overheden hierop, blijkt uit een analyse van de Europese Commissie.

Volgens de commissie beschikt de EU over sterke wetgeving tegen witwaspraktijken maar worden de regels niet altijd effectief opgevolgd en door de lidstaten ook verschillend toegepast. Daar moet meer harmonie in komen, vindt Brussel. Ook laat het uitwisselen van informatie tussen de EU-landen te wensen over. Brussel vraagt de lidstaten de kwestie grote urgentie te geven.

Vorig jaar werd Europa opgeschrikt door een reeks witwasonthullingen, waaronder bij ING en bij banken in Denemarken, Letland, Estland en Malta. De regeringen van Estland en Letland hebben toegezegd actie te ondernemen.

Ook in Nederland wordt de strijd tegen witwassen opgevoerd. Begin deze maand hebben de ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) een pakket voorstellen ingediend om het criminelen in Nederland lastiger te maken. In ons land wordt jaarlijks naar schatting 16 miljard euro witgewassen.