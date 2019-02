Witte neushoorn zwanger in dierentuin

Een witte neushoorn In de Belgische dierentuin Pairi Daiza is in verwachting van een kalfje. Neushoorn Madiba, die in 2012 vanuit een Zuid-Afrikaans park naar België werd gehaald, bevalt naar verwachting in het najaar, meldt de dierentuin in Wallonië.

Naast Madiba telt Pairi Daiza nog drie andere zuidelijke witte neushoorns, een ondersoort van de witte neushoorn. De dierentuin doet mee aan een Europees fokprogramma. Vanwege grootschalige stroperij was het voortbestaan van de soort vorige eeuw in groot gevaar. Ook de laatste tien jaar werden nog meer dan 7100 van deze dieren gedood voor hun hoorn. De populatie werd in 2015 geschat op 20.000.

Van de noordelijke witte neushoorn is het laatste mannelijke exemplaar vorig jaar gestorven.