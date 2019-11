Winstbelasting levert meer op dan gedacht

Bedrijven hebben in 2019 meer winstbelasting betaald dan het kabinet had verwacht. Er is waarschijnlijk bijna 400 miljoen extra aan vennootschapsbelasting binnengekomen, schrijft minister van Financiën Wopke Hoekstra in de najaarsnota.

Ook de loonbelasting viel hoger uit, 52 miljoen meer dan begroot. Aan de andere kant kreeg de Staat minder geld dan verwacht aan boetes: een tegenvaller van 51 miljoen euro. Dit kwam onder meer doordat er tot en met mei geen trajectcontroles werden uitgevoerd op de A4 bij Leiden.

‘Indirecte belastingen’, zoals accijnzen en milieubelasting, leverden ruim 300 miljoen euro minder op dan verwacht.

Eerder was al bekend dat het kabinet overgebleven geld gebruikt om „urgente problemen” op te lossen. Het meeste geld gaat naar een reservepotje voor het stikstofprobleem, het onderwijs kreeg een zak geld, net als de sociaal advocaten. Daarnaast werd een bedrag vrijgemaakt voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

In de miljoenennota was aangegeven dat er 400 miljoen euro aan eenmalig geld op de plank ligt dat „ministeries konden uitgeven, maar niet hebben gedaan”. Dat bedrag is verder opgelopen sinds september, schrijft Hoekstra.