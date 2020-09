Wind- en zonplannen regio’s zijn ambitieuzer dan nodig

De energieplannen van dertig energieregio’s zijn ambitieuzer dan nodig is. Volgens hun eerste plannen bieden ze gezamenlijk 50 terawattuur aan, terwijl er nationaal 35 terawattuur vanaf 2030 is afgesproken. Dat maakt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op uit de concept-energiestrategieën die de meeste regio’s al hebben ingeleverd.

In die strategieën staat aangegeven waar straks mogelijk zonnepanelen en windmolens worden geplaatst. De ambitieuze plannen vormen wel een probleem voor het elektriciteitsnet, dat deze belasting nog niet aankan.

Donderdag leveren de regio’s een nieuwe concept-strategie in. Deze zogeheten Regionale Energiestrategieën (RESsen) zijn een belangrijk onderdeel van het klimaatakkoord. De regio’s geven de voorkeur aan zonne-energie boven windenergie, geeft het PBL aan.

Maar „in vrijwel alle regio’s zijn knelpunten in het netwerk gesignaleerd”. De netcapaciteit vormt al langer een probleem als het gaat om hernieuwbare energie. Het netwerk moet verzwaard worden om de energie goed te kunnen transporteren.

Waar de zonnepanelen en windmolens uiteindelijk geplaatst kunnen worden, moet nog blijken. De concept-RESsen zijn bovendien in de meeste gevallen nog niet besproken met de gemeenteraad of bewoners. Lokaal kunnen plannen voor windmolenparken tot grote onrust leiden.

De versies die de energieregio’s donderdag inleveren, worden opnieuw door het PBL onder de loep genomen. De groene rekenmeesters brengen hier waarschijnlijk in februari verslag over uit.

Minister Eric Wiebes (Klimaat) prijst de ambities van de regio’s. Ondanks corona is er hard doorgewerkt aan de strategieën en de regio’s willen van elkaar leren. Maar de bewindsman ziet ook aandachtspunten. „De belangrijkste uitdaging die we de komende tijd met z’n allen moeten aangaan is het vinden van de optimale balans tussen ruimtelijke belangen, draagvlak en de kosten voor het realiseren van een klimaatneutraal energiesysteem”, zegt Wiebes.

Dat draagvlak wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kosten. Die „moeten daarom een belangrijk onderdeel uitmaken van de afwegingen die regio’s straks moeten maken om tot definitieve plannen te komen.”