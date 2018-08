Willems-Orde voor Afghanistan-veteraan

Roy de Ruiter krijgt vrijdagmiddag tijdens een ceremonie op het Binnenhof van koning Willem-Alexander de Militaire Willems-Orde. De majoor krijgt de hoogste dapperheidsonderscheiding voor zijn optreden als vlieger van een Apache-gevechtshelikopter in Afghanistan.

Hij krijgt volgens Defensie de onderscheiding „vanwege zijn beleidvol, gedreven en moedige optreden tijdens uitzendingen in Afghanistan tussen 2007 en 2009. Kenmerkend voor zijn optreden was de onvoorwaardelijke loyaliteit aan collega’s op de grond.”

De Ruiter (37) werkt tegenwoordig als instructeur-helikoptervlieger bij de politie in Oman. Hij verliet de luchtmacht in 2013, hij is daar nu reservist. De Ruiter diende tussen 2004 en 2009 zes keer in Afghanistan, waar hij vooral de taak had grondtroepen te beschermen.

Vier jaar geleden werd de Militaire Willems-Orde voor het laatst aan een militair uitgereikt. Toen viel Gijs Tuinman van het Korps Commando Troepen de eer toe. Naast Tuinman zijn er nog twee Ridders Militaire Willems-Orde in leven.