Wilders wil uitstel behandeling hoger beroep

PVV-leider Geert Wilders en zijn advocaat Geert-Jan Knoops hebben het gerechtshof in Den Haag om uitstel gevraagd van de behandeling van het hoger beroep in de strafzaak over zijn uitspraken over ‘minder Marokkanen’.

„We hebben hiervoor een verzoek ingediend”, aldus Knoops naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf. Wilders en Knoops willen afwachten wat het Openbaar Ministerie gaat doen met de aangiften die zijn gedaan na de uitspraak Alexander Pechtold over Russen. De leider van D66 zei tijdens de ophef rond de opgestapte minister Halbe Zijlstra over diens vermeende ontmoeting met de Russische president Poetin, dat hij de eerste Rus nog moest tegenkomen die zijn fouten zelf rechtzet.

„De aangiften rond Pechtold en de zaak rond Wilders vertonen sterke parallellen. We willen daarom afwachten wat het OM hiermee gaat doen. Ik ga ervan uit dat ik het verzoek tijdens de inhoudelijke behandeling op 17 mei zal kunnen toelichten en dat het gerechtshof er dan een beslissing over neemt”, aldus Knoops.

Het OM in Amsterdam zegt dat er op korte termijn een beslissing valt over aangiften tegen Pechtold.