Wilders: we zijn te weinig het land in geweest

De zware nederlaag van de PVV bij de Europese verkiezingen is te wijten aan de onzichtbaarheid van de partij, vindt voorman Geert Wilders. De PVV moet meer "het land in", haar achterban opzoeken en haar opvattingen uitleggen. Maar de PVV zal nooit een vereniging worden waar de leden het voor het zeggen hebben, zegt Wilders.

De PVV verdwijnt helemaal uit het Europees Parlement, terwijl de partij de afgelopen jaren nog vier Europarlementariërs leverde. Wel bemachtigt de partij alsnog een zetel zodra het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat.

"We hadden meer naar de kiezer moeten gaan en bijvoorbeeld uitleggen waarom een nexit een goed idee is", meent Wilders. "Dat gaan we dus ook doen. En vooral constant, niet alleen in verkiezingstijd."

Daar moet de PVV des te meer werk van maken "omdat we geen ledenstructuur hebben", zegt Wilders, het enige lid van de partij. En dat blijft zo. "We zijn geen eenmansbedrijf, maar we zullen nooit een ledenvereniging worden."