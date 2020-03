Wilders verwijt kabinet ‘slechte corona-aanpak’, wil lockdown

De aanpak van het kabinet om het coronavirus verder te laten verspreiden, is een „waanzinnig slecht idee”. Dat zei PVV-leider Geert Wilders aan het begin van het debat over het virus. De maatregelen die tot nu toe zijn genomen en uiteindelijk zouden moeten bijdragen aan groepsimmuniteit, werken volgens Wilders niet. Hij verwees naar deskundigen uit Italië en de Wereldgezondheidsorganisatie die deze aanpak volgens hem afraden.

Volgens Wilders is een totale lockdown de enige maatregel om de verspreiding van het virus de kop in te drukken. Nu hebben mensen nog veel te veel contact met elkaar meent hij, waardoor onnodig mensen ziek worden en overlijden. Hij verweet het kabinet „te experimenteren en te spelen” met mensenlevens. „U mag geen Russisch roulette spelen met de gezondheid en levens van mensen. Het is onethisch, het is fout.”

Verschillende partijen verweten Wilders angst te zaaien en een verkeerde voorstelling van zaken te geven. „Het is kwalijk dat de heer Wilders een scenario schetst, alsof we bewust mensen besmetten. Het scenario is, maximale controle over verspreiding van het virus”, zei Hayke Veldman van de VVD.

Volgens ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers „weten we heel veel nog niet. Experts spreken elkaar soms tegen. Niemand wil dat extra mensen ziek worden. Ik vind het echt onbestaanbaar om bij zoveel onzekerheid met zulke woorden te komen, zulke bittere verwijten. We moeten onszelf niet overschreeuwen”. Ook D66-leider Rob Jetten hekelde de toon van Wilders, alsof hij de waarheid in pact heeft, terwijl iedereen in het kabinet en de Kamer het beste voor heeft met Nederland.