Wilders: uniek PVV-geluid blijft bestaan

Nederland zal ook de komende jaren het „unieke geluid” van de PVV blijven horen, ook al is Thierry Baudet met zijn Forum voor Democratie de grote winnaar van de provinciale verkiezingen. Dat zegt Geert Wilders.

Wilders heeft ruime felicitaties voor zijn collega en concurrent. „Het is ontzettend knap. Een dikke pluim, een buiging voor Thierry Baudet. Als partij van niks naar de grootste gaan, dat is een heel groot compliment waard.” Hij is blij dat het „blok tegen immigratie en de EU nog nooit zo groot is geweest als nu”.

Waar het tegenvallende resultaat voor de PVV aan heeft gelegen - volgens de prognose gaat de partij van 9 naar 5 zetels in de Eerste Kamer - durft Wilders niet te zeggen. „Ik weet niet of we iets verkeerds hebben gedaan. Baudet heeft een geweldige campagne gevoerd en daar zijn we moeilijk tussengekomen. Wij hebben verloren, hij heeft gewonnen, dat moet je dan ruiterlijk toegeven.”