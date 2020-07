Wilders: Rutte is door de knieën gegaan

PVV-leider Geert Wilders is totaal niet te spreken over de uitkomst van de Europese top. „Rutte is door de knieën gegaan. Toch €390 miljard giften voor Zuid-Europa! EU-begroting + Herstelfonds = 1800 miljard euro. Nederland staat voor 6% aan de lat én garant. Dat is 108 miljard euro! WAANZIN!! Miljarden weggegooid die we in ons eigen land hadden moeten besteden!”, laat hij via Twitter weten.

Eerder deze maand hield Wilders met het oog op de top nog een eenmansdemonstratie op het Binnenhof in Den Haag. Hij stond daar met een bord met de tekst: Geen cent naar Italië!

Wilders hield die actie vanwege de komst van de Italiaanse premier Giuseppe Conte. De Italiaan is de eerste van drie Zuid-Europese leiders die langskwam bij Rutte om te praten over het Europese herstelfonds. Wilders zei toen nog te hopen dat Rutte zijn rug recht zou houden.