Wilders: Russen moeten meewerken met MH17

PVV-leider Geert Wilders verwacht volledige medewerking van de Russen bij de nasleep van het MH17-drama. Hij meldt dat in een Tweet na zijn bezoek aan het Russische parlement, de Doema, in Moskou.

Hij zou „uiteraard” hebben gezegd dat er volledige medewerking wordt verwacht. Hij zou ook andere onderwerpen hebben aangesneden, van handel en internationale sancties tegen Rusland tot de „islamisering” van de Europese Unie. Voor vrijdag kondigt Wilders een gesprek aan met de plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken.

Vrijdag nog een gesprek met de Russische vice-minister van BuZa. Maar vandaag met Vz Duma-cie BuZa al veel gemeenschappelijke uitdagingen besproken: handel, Oekraïne, EU/NAVO, sancties en islamisering EU. Heb uiteraard ook gezegd dat we volledige medewerking mbt MH17 verwachten. — Geert Wilders (@geertwilderspvv) 27 februari 2018

Wilders is in Rusland om te laten zien dat hij niets heeft met de „hysterische Russofobie” die volgens hem in Nederland heerst. „Rusland is geen vijand en dat moeten we er niet van maken”, zei hij in Elsevier.

Eerder deze maand maakte Wilders via Twitter al bekend dat hij een uitnodiging had ontvangen van de Doema. „Het is tijd voor Realpolitiek ipv Russofobie!”, twitterde hij.