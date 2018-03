Wilders: PVV heeft flinke voet tussen de deur

In de dertig gemeenten waar de PVV meedeed heeft de partij overal een flinke voet tussen de deur. PVV-leider Geert Wilders benadrukt dat in de meeste gemeenten vanuit het niets meteen twee of meer zetels zijn behaald.

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen deed de PVV in twee gemeenten mee. Wilders vermoedt er nu in één keer zestig tot mogelijk negentig raadsleden bij te krijgen.

Hij erkent dat het in sommige gemeenten, zoals Rotterdam, het resultaat tegenvalt. Daar had de PVV forse concurrentie van het plaatselijke Leefbaar Rotterdam. „Maar ons belangrijkste doel, een forse uitbreiding van het aantal zetels en het PVV-geluid nu in dertig gemeenten te laten horen, dat is gelukt”, aldus Wilders.