Voor PVV-leider Geert Wilders is de uitslag van het FNV-referendum over pensioenen "zeer teleurstellend". De pensioenbelangen worden daarmee volgens hem "verkwanseld". "76 procent van 375.000 FNV’ers zei ja. Dat is 285.000 mensen, plus nog wat van wat andere bonden. Zij beslissen dus voor 17 miljoen Nederlanders dat de AOW-leeftijd gewoon naar 67 jaar gaat en nog hoger. Gekkenwerk!"