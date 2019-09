Wilders: Ik heb niets aan debat na vonnis

Dat de Tweede Kamer pas na het vonnis wil debatteren over de zaak tegen Geert Wilders, is volgens de PVV-leider „werkelijk schandalig”. Volgens hem is een Kamerdebat na het vonnis onzinnig.

De voltallige oppositie, behalve DENK, steunde het verzoek zo snel mogelijk een debat te houden. Maar de coalitie houdt voet bij stuk, en beroept zich op de scheiding der machten. Daarom zou de Kamer niet moeten debatteren over een zaak die nog voor de rechter ligt.

„Dat is onzin, want daar heeft het ministerie van Justitie zich toen ook niet aan gehouden”, zegt Wilders. „Dat heeft zich bemoeid met de verweren en mijn vervolging.”

Veel partijen vragen zich op grond van het aan het licht gekomen e-mailverkeer af of ambtenaren niet buiten hun boekje zijn gegaan.

Over mogelijke inmenging door het ministerie wil Wilders in debat met de Kamer. Dat er partijen zijn die pas na het vonnis willen debatteren, laat volgens Wilders zien dat ze „niet solidair” zijn. „In algemene zin kan je na het vonnis nog conclusies trekken, maar ik heb er niks aan”, aldus de PVV-leider. „Mocht ik veroordeeld worden, dan is dat op cassatie na onherroepelijk.”