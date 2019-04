Wilders: ik geloof Dion Graus

PVV-leider Geert Wilders heeft naar eigen zeggen geen reden om te twijfelen aan zijn partijgenoot Dion Graus. De Volkskrant en EenVandaag meldden dat het PVV-Kamerlid onterecht een verblijfsvergoeding krijgt. Graus woont naar eigen zeggen in Heerlen, maar zou nooit op het adres daar worden gezien.

„Hij zegt van niet, en ik geloof hem”, zegt Wilders over de berichten. „Ik heb geen enkele aanleiding om te twijfelen aan zijn woorden dat hij daar wel woont en verblijft.”

Graus weerspreekt de aantijgingen met klem. Hij zegt wel degelijk in Heerlen te wonen, ofschoon buurtbewoners tegen de Volkskrant en EenVandaag zeiden het Kamerlid er zelden te zien. Hij zegt zich te vermommen en zijn auto vaak niet voor de deur te zetten.

Het Kamerlid zei in een reactie tegen de Volkskrant dat zijn veiligheid in het geding is. „Ik kan niet alles zeggen tegen u. Ik ben de rechterhand van een van de zwaarst beveiligde mensen in Europa.”

Graus zegt een onderzoek naar zijn onkosten te verwelkomen. „Heel graag. Als ik ooit hier wegga, wil ik het eervol doen.”