Wilders had op meer gehoopt

De PVV van Geert Wilders heeft volgens de exitpoll flink verloren bij de Europese verkiezingen. "Helaas heeft de PVV zetels verloren. We hadden op meer zetels gehoopt maar met onze zetel in het EP zullen we met nog meer strijdbaarheid samen met onze Europese vrienden keihard knokken tegen het EU-monster, de islam en massa-immigratie!", reageerde Wilders op Twitter.

De anti-EU-partij gaat van 13,3 procent naar 4,1 procent van de stemmen. Dat betekent dat de PVV drie van haar vier zetels in het Europees Parlement gaat verliezen als de definitieve prognose van Ipsos in opdracht van de NOS klopt.