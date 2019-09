Wilders gebruikt debat als aanklacht proces

PVV-leider Geert Wilders gebruikt het grote debat over de Prinsjesdag-plannen van het kabinet om stil te staan bij zijn proces. Hij is vervolgd en veroordeeld voor zijn ‘minder-Marokkanen’-uitlatingen uit 2014. Volgens hem gaat het om een politiek proces. Het loopt nu in hoger beroep.

De PVV-leider vroeg na spraakmakende onthullingen over de zaak een debat aan, maar een krappe meerderheid van de Kamer wil pas na het vonnis in debat.

Wilders benadrukte dat hij, om zijn politieke opvattingen, al vijftien jaar zijn vrijheid kwijt is. Ook laakte hij de bemoeienissen vanuit de politiek met zijn vervolging: „Met een zeer kwalijke rol van het ministerie van Justitie met toenmalig minister Opstelten.”

De afgelopen jaren gebruikte Wilders de zogenoemde Algemene Beschouwingen om gehakt te maken van het beleid van Rutte. Traditiegetrouw opent de leider van de grootste oppositiepartij het debat.