Wilders brengt Baudet van slag

Zelden gaan Wilders (PVV) en Baudet (FVD) in de Kamer tegen elkaar in. Meestal ondersteunen ze elkaar. Dinsdag was er echter toch een confrontatie.

Toen Baudet suggereerde dat Rutte Zijlstra beter „met stille trom had kunnen laten vertrekken”, legde de PVV-leider hem over de knie. „Wat bedoelt u daarmee? Stilletjes weggaan, is juist níét wat er had moeten gebeuren. Dat lijkt wel kartelpolitiek. De premier had de Kamer moeten informeren; dát is wat hier is fout gegaan”, aldus Wilders. Baudet leek van zijn stuk gebracht, aarzelde en gaf aan „hier nog eens over te zullen nadenken.”