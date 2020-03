Wientjes buigt zich over compensatie Zeeland

Ondernemer en bestuurder Bernard Wientjes gaat zich buigen over de compensatie die Zeeland moet krijgen omdat de marinierskazerne niet naar Vlissingen gaat. Dat kondigde minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken vrijdag aan.

Knops overlegde vrijdagmiddag met de commissaris van de Koning in Zeeland, gedeputeerden en de burgemeester van Vlissingen. Het kabinet beloofde een compensatie toen het terugkwam op het besluit de marinierskazerne in Doorn naar Vlissingen te verhuizen. De kazerne gaat naar het Gelderse Nieuw Milligen.

Wientjes ziet het als een uitdaging om te „komen tot een voorstel dat wel heel erg tegemoetkomt aan de zorgen van Zeeland”. Hij wil met veel mensen praten om een beeld te krijgen van wat een goede compensatie zou zijn.

„Ik begrijp heel goed dat zo’n besluit dat nu genomen wordt voor de Zeeuwen buitengewoon moeilijk is”, aldus Wientjes, die onder meer jarenlang de baas was van werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Commissaris van de Koning Han Polman zei vrijdag op het ministerie van Binnenlandse Zaken dat hij nog steeds niet overtuigd is van de argumenten van het kabinet. Toch belooft hij „constructief te willen meewerken” aan het overleg dat tot een compensatie moet leiden. Iedereen is het volgens Polman met elkaar eens dat de provincie „ruimschoots gecompenseerd” moet worden. Ook het kabinet spreekt van „ruimhartige compensatieafspraken”.

Wientjes moet op zoek naar een compensatie waarin drie belangrijke wensen van Zeeland worden vervuld. Polman wil namelijk dat zijn provincie wordt gecompenseerd voor de kosten die zijn gemaakt als voorbereiding voor de komst van de kazerne, zowel direct als indirect en misgelopen inkomsten. Daarnaast moet de sociaal-economische structuur van Zeeland en Vlissingen worden versterkt op een manier waarop de marinierskazerne dat zou hebben gedaan. Tot slot moet het beeld dat „ten onrechte over het vestigingsklimaat in Zeeland is geschapen” rechtgezet worden.

Voor de zomer moet het totaalpakket voor compensatie op tafel liggen.