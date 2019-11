Wiegel: VVD breekt te veel beloftes

De VVD moet volgens erelid Hans Wiegel nog eens goed nadenken over haar koers. Volgens hem heeft ze te veel water bij de wijn gedaan, onder meer door wegens de stikstofcrisis akkoord te gaan met een lagere maximumsnelheid op autowegen. In zijn ogen was dat „klunzig”. Volgens Wiegel breekt de VVD te veel haar beloftes. „Als je iets zegt, moet je het ook doen.”

Wiegel, in de jaren zeventig partijleider, zei dat maandag voor de NPO Radio. Volgens hem is het positieve effect van het terugschroeven van de snelheidslimiet tot 100 km per uur „buitengewoon beperkt”.

Wiegel vindt het ook verkeerd dat de fractieleiders van de vier regeringspartijen elke maandag met elkaar en met het kabinet overleggen om het beleid af te stemmen. „Je moet als fractievoorzitter je eigen vrijheid houden. Het dualisme is weg.”