Wiebes: Zo snel mogelijk terug naar 12 miljard kuub gas

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) gaat het advies om de gaswinning in Groningen te verlagen naar 12 miljard kubieke meter per jaar zo snel mogelijk opvolgen. Hoe lang dat dan precies gaat duren kon de minister nog niet zeggen. Eind maart wil hij de Tweede Kamer informeren hoe hij de gaswinning gaat terugschroeven.

Volgens de toezichthouder, het Staatstoezicht op de Mijnen, moet de gaswinning dus zo snel mogelijk naar beneden, van de huidige 21,6 miljard kubieke meter naar 12 miljard. Het SodM heeft in zijn advies echter enkel naar de veiligheid van de Groningers gekeken. De zogenoemde leveringszekerheid is buiten beschouwing gelaten, maar Wiebes zal die wel moeten wegen.

De Gasunie, die het gasnetwerk beheert, gaf donderdag aan dat een forse verlaging op korte termijn niet mogelijk is. Voor een jaar met een zachte winter is er nog 14 miljard kubieke meter nodig, en bij strenge winters zelfs 27 miljard. Of dat betekent dat ‘zo snel mogelijk’ nog jaren kan duren, liet Wiebes in het midden. „Dat betekent zo snel als mogelijk is. En ik ben nu aan het kijken wat mogelijk is”, aldus Wiebes.

Het SodM adviseert om op korte termijn tenminste de gaswinlocaties rond Loppersum te sluiten. Wiebes geeft aan dat advies meteen op te volgen. Daarnaast wil de minister naar aanleiding van het advies ook de schommelingen in de winning in het cluster Bierum beperken tot maximaal 20 procent. Ook de winning in Bierum heeft invloed op de bodem in Loppersum.

