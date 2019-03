Wiebes vindt parlementaire enquête logisch

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) vindt het „logisch” dat er een parlementaire enquête komt naar hoe de overheid is omgegaan met de risico’s van de gaswinning in Groningen. „We hebben nu besloten de gaswinning stop te zetten, maar ik vind het heel begrijpelijk dat daar goed naar gekeken wordt”, reageerde Wiebes na overleg met ambtgenoten in Brussel.

„We hebben er heel veel baat bij gehad, maar de afgelopen tien jaar hebben we natuurlijk onvoldoende snel onder ogen gekregen dat het voor Groningers hele negatieve consequenties had”, aldus de bewindsman. „Wat we misschien zullen leren uit die parlementaire enquête is dat een heleboel dingen uit de eindfase aan de late kant waren.”

De enquête begint pas als de schadeafhandeling en versterking van huizen goed op orde zijn. „Daarna zal het me misschien een beetje in de weg zitten, maar ik vind waarheidsvinding ook belangrijk. Ik hoop dat het ook in Groningen helpt het vertrouwen weer te herstellen.”