Wiebes: versterking Groningen gaat door

De versterking van huizen die mogelijk onveilig zijn geworden door aardbevingen in Groningen, wordt niet stilgelegd nu er twijfels zijn gerezen over meetgegevens van het KNMI. „Nu stoppen dient geen enkel doel”, zegt minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat).

De minister meldde eerder aan de Tweede Kamer dat een deel van het netwerk van het KNMI dat aardbevingen meet, niet goed heeft gewerkt. Daardoor zijn fouten geslopen in de meetgegevens die onder meer gebruikt worden om te bepalen welke gebouwen in Groningen het meeste gevaar lopen als gevolg van de jarenlange gaswinning.

Wiebes baalt van de fout bij het KNMI, zeker omdat die voor nog meer onrust zorgt bij Groningers. „Dit had niet mogen gebeuren”, aldus de bewindsman. „Er kunnen overal fouten optreden maar het is wel heel ongelukkig dat het nu net te maken heeft met een groep die toch al onzekerheid heeft over allerlei dingen.”

Met de geruststelling van het KNMI dat de meetfouten maar een heel klein effect zullen hebben op de versterkingsoperatie, neemt Wiebes geen genoegen. „Ik wil precies weten wat de invloed hiervan zou kunnen zijn. Dat wordt nu uitgezocht en afhankelijk daarvan kijken we verder.”

Inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) waarschuwde eerder dat de versterkingsoperatie niet kan wachten op dat onderzoek. „Doorgaan met versterken is echt heel belangrijk”, zei hij tegen RTV Noord. „Als je weer een jaar zou wachten, zou dat voor de veiligheid echt geen goed idee zijn.”

De toezichthouder stoort zich eraan dat de fouten nu pas aan het licht komen, terwijl het KNMI zelf al in augustus op de hoogte was. „Hoe is het nou mogelijk dat het al zo lang bekend was, maar niet bij de partijen die er gebruik van maken of er, zoals wij, toezicht op houden? Dat is betreurenswaardig.”

Wiebes zegt eind vorige week voor het eerst te hebben gehoord dat er mogelijk iets mis was met de metingen van het KNMI. Pas deze week werd hij formeel op de hoogte gesteld.