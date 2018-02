Wiebes vaart uit over „stom kathedertje”

Een „stom kathedertje” in de Tweede Kamer heeft de woede van minister Eric Wiebes (Economische Zaken) gewekt. Wiebes bespeurt in de nieuwe inrichting van een van de bijzalen van de Kamer een zucht naar meer debatspektakel en kan dat niet uitstaan. De maker van het lessenaartje „verdient een pak slaag”, mopperde de minister.

Bij kleinere debatten, buiten de bekende grote vergaderzaal, zaten minister en Kamerleden voorheen steevast in een halve kring. Maar in de bijzaal waar Wiebes moest opdraven, staan minister en parlementariërs sinds vorig jaar tegen over elkaar – achter een lessenaar. De Kamer hoopt zo het debat levendiger te maken.

Dat tot grote ergernis van Wiebes. „Het openbaar bestuur is geen spektakel, het is geen theater. Het is saai, het is serieus.”

De Kamer gaat over de opstelling, wierp PvdA-Kamerlid Henk Nijboer tegen. Dat moest Wiebes toegeven, maar hij waarschuwde wel zijn „ongevraagde adviezen elke keer in deze zaal te uiten.”