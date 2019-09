Wiebes: Niet meer gas uit kleine velden

„We zijn niet meer gaan winnen in kleine velden omdat Groningen wordt dichtgedraaid. Ook de kleine velden zijn een aflopende zaak.” Dat zegt minister Eric Wiebes (Economische Zaken) in reactie op een brandbrief aan het kabinet van een aantal gemeenten buiten de provincie Groningen met kleine gasvelden.

Zij vrezen dat de gaswinning in de kleine velden wordt opgevoerd nu er een eind in zicht komt aan de winning in Groningen. „De gaswinning in deze velden zou volgens de minister worden afgebouwd, maar het tegenovergestelde lijkt te gebeuren”, aldus wethouder Klaas Valkering van de Noord-Hollandse gemeente Bergen.

Dat klopt niet, aldus minister Wiebes. „Afgelopen jaar is al een miljard kuub minder gewonnen in de kleine velden.” Er wordt alleen nog maar gas gewonnen in kleine velden waar onafhankelijke experts zeggen dat het veilig is, voegt hij eraan toe. Hij snapt wel de bezorgdheid van de gemeenten en haar burgers. Er is volgens hem intensief contact met de gemeenten over de gaswinning.