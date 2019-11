Wiebes mengt zich niet in verkoop van Eneco

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) is niet van plan zich te mengen in de verkoop van energiebedrijf Eneco. „Dat is in eerste instantie aan de gemeentelijke aandeelhouders en Eneco zelf”, laat jij in een reactie weten.

De gemeentelijke aandeelhouders kunnen al dan niet akkoord gaan met een definitief bod van een koper, zegt de minister. „Ik word formeel op het einde van het proces gevraagd om de overname te toetsen op openbare veiligheid, leveringszekerheid en voorzieningszekerheid.” Wiebes laat zich nog niet over dat proces uit.