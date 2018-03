Wiebes komt met plannen voor Gronings gas

Hoe kan Nederland zo snel mogelijk van het Groningse gas af? Op die vraag geeft minister van Economische Zaken Eric Wiebes donderdag antwoord.

In januari werd Groningen getroffen door de zwaarste aardbeving in vijf jaar. De toezichthouder, het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), adviseerde naar aanleiding daarvan de gaswinning zo snel mogelijk te verlagen, van de huidige 21 miljard kubieke meter per jaar naar 12 miljard.

Wiebes zei na de beving dat de gaswinning in deze kabinetsperiode wat hem betreft zo ver mogelijk naar beneden moet en dat hij voor het einde van het eerste kwartaal een plan zou presenteren. Die zelfopgelegde deadline loopt donderdag af.

De gaswinning is de afgelopen jaren al fors verlaagd en de halvering die het SodM nu adviseert is dan ook een flinke opgave. RTL meldde dinsdag dat er in ieder geval een nieuwe stikstoffabriek bij komt, waarmee gas uit het buitenland geschikt kan worden gemaakt voor gebruik in Nederland. Het ministerie wilde dat niet bevestigen.

Het Nederlandse netwerk is toegespitst op het gasveld in Groningen, waar laagcalorisch gas in zit. Door aan hoogcalorisch gas uit het buitenland stikstof toe te voegen wordt het geschikt voor Nederlandse huishoudens.

Wiebes wil ook dat de industriële grootverbruikers in Nederland binnen vier jaar van het Groningse gas af stappen, maar bedrijven hebben hun twijfels geuit over de haalbaarheid hiervan. Donderdag moet blijken hoe Wiebes zijn ambitieuze doelstelling wil realiseren.