Wiebes: komst Unilever is prachtnieuws

De keuze van Unilever voor Rotterdam als locatie van het toekomstige hoofdkantoor bewijst dat Nederland een aantrekkelijk land is voor grote bedrijven. Dat zei minister van Economische Zaken Eric Wiebes in een eerste reactie.

Wiebes benadrukt dat de komst van Unilever, dat nu nog naast zijn Rotterdamse hoofdkantoor er een in Londen heeft, ook goed nieuws is voor de werkgelegenheid. „Dit is heel goed nieuws. Het is een prachtbedrijf natuurlijk. Koploper in duurzaamheid, expliciet gericht op langetermijnwaardecreatie.”

Wat voor Unilever uiteindelijk de doorslag gaf voor Rotterdam te kiezen weet de minister niet zeker, maar Nederland „heeft duidelijk gemaakt dat we in den brede een aantrekkelijk vestigingsklimaat hebben. We concurreren niet specifiek op één ding, dat is de kracht van het vestigingsklimaat.”