Wiebes: Kolencentrales sluiten is risicovol

Drie kolencentrales volgend jaar sluiten vindt minister Eric Wiebes (Klimaat) geen goed plan. Hij waarschuwt voor hoge kosten, meer uitstoot van CO2 in het buitenland en een tekort aan stroom.

Kamerlid Tom van der Lee (GroenLinks) vroeg de minister om te reageren op een rapport van onderzoeksbureau CE Delft, waaruit zou blijken dat er volgend jaar nog eens drie kolencentrales gesloten kunnen worden. Woensdag kwam Wiebes met een reactie.

Uit het onderzoek van CE Delft blijkt dat er negen megaton CO2 minder uitgestoten wordt in Nederland bij sluiting van de kolencentrales. Wiebes denkt echter dat het grootste deel hiervan zich naar het buitenland zal verplaatsen, waardoor de sluiting van centrales maar weinig effect heeft op de wereldwijde uitstoot van CO2.

Milieuclubs denken dat een stroomtekort door de sluiting van kolencentrales niet aan de orde is. Minister Wiebes ziet dit anders. „Het ligt niet voor de hand dat alle gascentrales die nu niet draaien weer volledig werken voor 1 januari 2020. Dat lijkt mij een zeer optimistische aanname, omdat het maar de vraag is of deze centrales zo snel weer operationeel kunnen zijn. Dat kan twee jaar duren.”

Volgens de onderzoekers van CE Delft kost het sluiten van drie kolencentrales in 2020 circa 2 miljard euro. Wiebes denkt echter dat dit veel meer gaat zijn, omdat er een fout in de berekening zit. CE Delft neemt de verlaging van subsidies voor bijstook van biomassa als meevaller mee in de kosten, maar volgens Wiebes moeten deze subsidies vervolgens alsnog uitgegeven worden aan een ander groen project.