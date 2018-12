Wiebes: klimaatafspraken zo nodig bijsturen

Het ontwerp-klimaatakkoord dat voorzitter Ed Nijpels van het Klimaatberaad vrijdag presenteert is niet definitief. De maatregelen moeten eerst worden doorgerekend. Daarna vallen pas besluiten. „Mensen denken te veel dat alles meteen definitief is. Dit land wordt geregeerd. En als dingen anders lopen, stuur je bij.” Minister Eric Wiebes (Klimaat) zei dat voor de wekelijkse ministerraad.

Volgens Wiebes zijn de klimaatafspraken uit het regeerakkoord „in beton gegoten”. „Maar we hebben niet in beton gegoten dat we mensen gaan overvallen. We moeten zorgen dat het netjes gaat, dat mensen mee kunnen komen. We moeten mensen helpen. We moeten helder zijn. En dat is in het begin allemaal even wennen. We zullen het allemaal moeten leren. Het zal wel even oefenen zijn.”