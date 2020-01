Wiebes: kijken of opkopen groene energie goedkoopste optie is

Nederland wil kijken of het opkopen van duurzame energierechten uit andere landen in de Europese Unie de goedkoopste optie is om energiedoelen te halen. Dat zegt klimaatminister Eric Wiebes.

Zijn ministerie voert „verkennende gesprekken” met landen in de EU om door het aankopen van de rechten toch aan de EU-doelen te voldoen. Van de Nederlandse energie moet dit jaar 14 procent duurzaam zijn opgewekt, maar dat wordt hoogstwaarschijnlijk niet gehaald. Om een boete van de Europese Commissie te ontlopen, kan Nederland overschotten van andere landen opkopen die hun doelen makkelijk halen.

Lange tijd moest het kabinet niets weten van die optie. „We hebben altijd gezegd dat we dat pas op het einde zouden gaan doen en dat we eerst kijken hoe ver we zelf komen”, zegt Wiebes.

„Het voldoen aan doelstellingen voor duurzame energie kost sowieso geld”, aldus de bewindsman. „De vraag is wat de meest efficiënte oplossing is waar de belastingbetaler het minst last van heeft. Daar zijn we permanent naar op zoek.” Als het kabinet meer kosten maakt dan nodig is om doelen te halen „dan is het draagvlak voor de energietransitie zo weg”, zegt Wiebes. „We hebben erop te letten dat we zuinigjes met het geld omgaan.”