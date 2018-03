Wiebes: inzet is geen schadeclaim NAM

Het kabinet wil voorkomen dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) een schadevergoeding gaat claimen voor het stopzetten van de gaswinning in Groningen. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) wil wel regelen dat we „iedere Nederlander kunnen blijven bedienen” met aardgas.

Het besluit om de gaskraan in Groningen uiterlijk in 2030 helemaal dicht te draaien, zal door NAM en moederbedrijven Shell en Exxon vast niet met gejuich zijn ontvangen, denkt Wiebes. „Ik denk dat de vlag er niet uit kan.” Maar „ik ben met de oliemaatschappijen in gesprek, ik onderhandel met ze”, zegt de minister. „Mijn inzet is dat er geen schadeclaim komt voor het gas dat in de bodem achterblijft.”

De NAM had nog een kwarteeuw lang jaarlijks 12 miljard kuub uit de Groninger bodem kunnen winnen, stelt Wiebes. Maar dat zou „voor de veiligheid moeilijk te verdedigen” en bovendien „maatschappelijk niet aanvaardbaar” zijn.