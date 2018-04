Wiebes: ik had helderheid moeten geven

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) heeft erkend dat hij vorige week vrijdag duidelijkheid had moeten verschaffen over wat hij wist over de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting.

Wiebes werd vrijdag na de ministerraad gevraagd wat hij wist van ambtelijke memo’s over de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting. De minister, die ten tijde van de formatie staatssecretaris van Financiën was en een memo voor de VVD schreef over de dividendbelasting, gaf toen aan niets te weten over „een memo”.

In een opmerkelijk betoog, waarin hij over zichzelf in de derde persoon sprak, zei hij woensdagavond dat hij „heel legalistisch op zoek was naar een antwoord over één memo”, maar verzuimde „helderheid te geven” over de achterliggende kwestie. „Een passender antwoord was geweest dat ik uitvoerig op de hoogte was van de zaak rond de eventuele afschaffing van de dividendbelasting.” De memo die hij tijdens de formatie opstelde, was gebaseerd op diverse ambtelijke stukken.

De memo die Wiebes zelf opstelde, bevatte een passage over de aardgaswinning in Groningen. Wiebes legde een verband met de afschaffing van de dividendbelasting. In ruil voor afschaffing van de dividendbelasting, leek hij te pleiten voor het maken van harde afspraken met Shell over de gaswinning, die zouden moeten leiden tot extra belastinginkomsten. Wiebes zegt nu dat hij „snel heeft ingezien dat dit een weinig bruikbare suggestie was”. Die ‘denklijn’ zou uiteindelijk tot niets hebben geleid.