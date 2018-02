Wiebes: draagvlak voor klimaatakkoord cruciaal

Om het Klimaatakkoord en daarmee de vermindering van de CO2-uitstoot te kunnen halen is draagvlak cruciaal, vindt minister Eric Wiebes. Daarom mag het niet te duur worden. Ook heeft hij een handvol zwaargewichten uit politiek en bedrijfsleven gevraagd om hun schouders te zetten onder de onderhandelingen die tot het akkoord moeten leiden. Dat daar ook prominente leden van oppositiepartijen bij zitten is „niet puur toeval”.

„Liefde gaat door de maag, draagvlak door de portemonnee”, stelt Wiebes. Daarom hebben de vijf deelvoorzitters die hij heeft aangezocht de opdracht om maatregelen te bedenken die de harde klimaatdoelstellingen zo goedkoop mogelijk binnen bereik brengen.

Gewezen PvdA-leider Diederik Samsom neemt de leiding over de gebouwde omgeving, econoom en voormalig GroenLinks-Kamerlid Kees Vendrik over elektriciteit. Met hun beider partijen hoopt Wiebes ook samen te werken aan een klimaatwet.

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft verder zakenvrouwen Annemieke Nijhof (mobiliteit) en Manon Janssen (industrie) gestrikt. Oud-staatssecretaris en CDA-prominent Pieter van Geel gaat de besprekingen over de landbouw leiden. VVD’er en oud-minister Ed Nijpels moet als voorzitter van het Klimaatberaad in de gaten houden of de vijf wel vooruitgang boeken.

In 2030 moet de uitstoot van C02 zijn gedaald met 49 procent ten opzichte van 1990. Het kabinet probeert de EU zover te krijgen de lat zelfs op 55 procent te leggen. Daarom moeten de onderhandelaars over het Klimaatakkoord ook maatregelen bedenken voor achter de hand.

Wiebes hoopt dat in de zomer de contouren van een Klimaatakkoord in zicht te hebben. In de tweede helft van het jaar moeten er concrete plannen liggen. De uitvoering kan dan volgend jaar beginnen.